Kiev e fundo global anunciam 16,48 ME para educação em áreas de conflito

O Governo ucraniano e o fundo global "Educação Não Pode Esperar" anunciaram hoje 18 milhões de dólares (16,48 milhões de euros) em financiamento catalisador que beneficiará 150 mil crianças em dez das áreas mais afetadas pela guerra.

O anúncio foi feito hoje na sede da ONU, em Nova Iorque, pela diretora executiva do "Educação Não Pode Esperar", Yasmine Sherif, juntamente com o ministro da Educação e Ciência da Ucrânia, Oksen Lisovyi, e o seu adjunto, Yevhen Kudriavets, que apelaram aos doadores para que aumentem o financiamento da educação para crianças afetadas pelo conflito.

Kiev e o fundo global procuram agora mobilizar 17 milhões de dólares (15,57 milhões de euros) adicionais, de forma a financiar integralmente um programa de dois anos.

"Ao investir na educação para meninas e meninos que perderam tanto, estamos a investir na sua esperança, desenvolvimento e futuro. Os doadores precisam de dar um passo para apoiar o 'Educação Não Pode Esperar' e parceiros estratégicos no cumprimento da nossa promessa de educação para todos", apelou Yasmine Sherif.

"Hoje, a Ucrânia tem o desejo e os recursos não só para sobreviver, mas também para se desenvolver. É por isso que encaramos as despesas com a educação como um investimento em capital humano. Construir a democracia e um Estado forte e resiliente", defendeu por sua vez Oksen Lisovyi.

De acordo com o ministro, restaurar o acesso à educação para todas as crianças do país é uma das suas prioridades, num momento em que os menores que residem nas zonas mais afetadas pelo conflito vivem com medo e muitas vezes carecem de serviços básicos, incluindo o acesso a ambientes de aprendizagem de qualidade.

Devido à guerra, aproximadamente 80% da educação é realizada 'online', mas muitas famílias -- especialmente as foram deslocadas pelo conflito -- não têm acesso à tecnologia e às redes para garantir um acesso consistente à aprendizagem por meios tecnológicos.

Desde fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, centenas de instituições educativas foram danificadas ou destruídas durante o conflito.

Estimativas recentes indicam que mais de 3.500 instituições de ensino foram danificadas, incluindo mais de 340 destruídas, segundo um comunicado conjunto divulgado por Kiev e pelo fundo "Educação Não Pode Esperar".

Face à grande destruição, Portugal comprometeu-se com a recuperação de uma escola de referência ucraniana, Liceu 25, destruída por um bombardeamento russo em março de 2022.