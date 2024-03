EB1/PE Ribeiro de Alforra recebe menção honrosa na 8.ª edição da Escola Missão Continente

Os alunos da EB1/PE Ribeiro de Alforra, na Madeira, foram distinguidos com uma menção honrosa e material didático da Hey Clay na primeira atividade da 8.ª edição da Escola Missão Continente intitulada ‘O Arco-Íris EMC!’. Esta iniciativa teve como objetivo explicar às crianças, de uma forma lúdica e dinâmica, a importância da diversidade dos grupos alimentares para refeições nutritivas e equilibradas.

Este primeiro desafio consistiu na apresentação visual de cinco almoços diferentes, um por cada dia da semana, que fossem saudáveis, equilibrados, completos e coloridos, sendo um dos critérios a seleção de alimentos fontes de proteínas, hidratos de carbono, micronutrientes e fibras. De modo a tornar a atividade mais dinâmica e criativa para as crianças, a proposta deveria ser multicolorida e a construção visual acompanhada de uma descrição das refeições concebidas, refere nota à imprensa.

Os alunos da Madeira apresentaram um trabalho com inúmeros elementos diferentes, entre os quais cápsulas de café usadas, recortes, sementes, flores e pedaços de madeira. Para além do cuidado e brio na apresentação final, destacou-se a presença da sustentabilidade pelo aproveitamento de recursos usados na elaboração de cada prato. Outro dos critérios a destacar foi o detalhe na apresentação de cada ingrediente, que apresentou ao pormenor o nome de legumes e peixes menos comuns, como o bodião.

Por cada um dos três desafios lançados pela Missão Continente ao longo do ano letivo, é selecionada uma sala vencedora, sendo que a proposta vencedora desta atividade foi dos alunos da sala 3.1 da Fundação Joaquim Oliveira Lopes.

A Escola Missão Continente, criada em 2016, sensibiliza alunos do Pré-Escolar, 1.º e 2.º ciclo do Ensino Básico para uma alimentação saudável, consumo consciente e estilo de vida ativo. Este ano letivo, o programa está presente em mais de 800 escolas distribuídas pelo país. Em cada edição, os participantes têm acesso a conteúdos, atividades educativas, desafios (com prémios associados), materiais lúdico-pedagógicos e visitas no terreno.

Alinhada com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, a Escola Missão Continente é uma das diversas iniciativas de responsabilidade social do Continente, no âmbito do seu compromisso para a construção de um futuro mais sustentável.