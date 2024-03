'Jackpot' de 72 milhões de euros no próximo sorteio

Há 72 milhões de razões para tentar a sua sorte no próximo sorteio do Euromilhões. Ninguém acertou na chave que valia o primeiro prémio, no valor de 63 milhões de euros, pelo que o montante aumenta na próxima terça-feira.

Sem que ninguém tivesse direito ao 1.º prémio, foi no estrangeiro que um apostador conquistou o valor mais alto deste sorteio (020/2024) - referente ao 2.º prémio - no valor de 729 mil euros.

Já em Portugal, o máximo que um apostador conseguiu meter ao bolso foi cerca de 19 mil euros, quantia referente ao 3.º prémio.

Resultado do escrutínio do Euromilhões.



A chave do Euromilhões desta sexta-feira é composta pelos números 8 - 11 - 12 - 16 - 44 e pelas estrelas 4 e 7. Já o código do M1lhão é o seguinte: VGZ 12788.

Os prémios atribuídos de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.