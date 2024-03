PSD/CDS vence em Santa Cruz com mais 543 votos do que o JPP

A coligação PSD/CDS foi a candidatura mais votada em Santa Cruz, naquele que é considerado o concelho bastião desta força política que é executiva na autarquia que foi presidida por Filipe Sousa, cabeça-de-lista pelo JPP a estas eleições legislativas.

A coligação 'Madeira Primeiro' conseguiu 25,86% dos votos, seguido do JPP, com 23,70%. A diferença é de 543 votos.

Curiosamente, a candidatura de Filipe Sousa seguia líder quando estavam apuradas 4 freguesias, mas o Caniço, aquela que tem mais eleitores inscritos, acabou por dar a vitória à coligação PSD/CDS (27,21% contra 18,86%).

O Chega foi a terceira força mais votada no concelho de Santa Cruz, obtendo 17,57%, seguido do PS com 15,51%.

Nestas eleições votaram 62,96% dos inscritos no concelho onde está sedeado o Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.