Entidades interessadas no Apoio Movimento ao Associativo de Santa Cruz devem registar-se

A Câmara Municipal de Santa Cruz está prestes a anunciar as datas do período de candidaturas ao Apoio Movimento ao Associativo para os projectos desenvolvidos em 2024. No entanto, alerta que as entidades que se queiram candidatar devem estar registadas no portal online do associativismo.

"Podem candidatar-se a estes apoios as entidades, sem fins lucrativos, que tenham ou não sede no Município de Santa Cruz, desde que desenvolvam projetos relevantes e de interesse para este município, nomeadamente, os de programação/organização de eventos de natureza cultural ou desportiva; de criação/produção artística, de ações de animação sociocultural; de ações de defesa e valorização ambiental; de ações de desenvolvimento sociocomunitário; de ações de defesa de valorização e divulgação do património cultural, de manutenção/ recuperação e construção de sedes e instalações, de aquisição de bens e/ou serviços, entre outros", explica a autarquia.

O regulamento deste apoio já se encontra disponível para consulta no site da autarquia.