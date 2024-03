Madeira Flower Collection a 18 e 19 de Maio

O evento Madeira Flower Collection realiza-se nos dias 18 e 19 de Maio, é uma rampa de lançamento de muitos criadores que ambicionam participar no Moda Madeira, frisou Nuno Agostinho. O presidente da Associação de Jovens Empresários da Madeira (AJEM) revelou que o formato ligado à moda, mas integrado na Festa da Flor, quando começou tinha cinco a seis jovens criadores e agora tem 24. A 6.ª edição foi apresentada hoje ao início da tarde.

No local esteve o secretário regional de Turismo e Cultura, que em nome do Governo Regional apoia a iniciativa. Defendeu que se trata de um evento que importa “enaltecer e apoiar” porque qualifica e diversifica a oferta e ajuda a preencher o calendário de Maio. Mas não só. Eduardo Jesus lembrou que dá oportunidade a jovens criadores de iniciarem uma carreira nesta área; promove novas ideias e o envolvimento de coisas tipicamente madeirenses, como o bordado. Promove ainda a vinda de criadores de fora e a ida dos madeirenses ao exterior.

Além dos criadores regionais, também são da Madeira os jovens que desfilam as criações, estando aberto já o concurso de novos talentos Madeira Flower Colection 2024. O regulamento pode ser consultado no sítio da AJEM, sendo que até 3 de Abril a Associação vai receber propostas. Também desde ontem está aberta a inscrição para o casting para os rapazes e raparigas que queiram desfilar as criações nos dois dias do evento. O casting será público, decorrerá no dia 11 de Abril no Fórum Madeira, onde se realizou a apresentação da edição de 2024.

Eduardo Jesus destacou o facto de o presidente da AJEM ter sabido agarrar a oportunidade. “Uma área muito específica como é esta, dedicou-se a sério, envolveu as pessoas certas e tem produzido de uma forma consistente ao longo destes seis anos um evento que marcou o seu espaço, é incontornável e já não passamos sem ele”, destacou o governante.

Na ocasião, o titular da pasta do Turismo lembrou que alargar o evento da Festa da Flor para quatro semanas implica ter “muita e boa oferta para torná-lo sempre apelativo e para não se sentir que de semana para semana existem desníveis na qualidade da oferta”. Segundo o secretário, a Madeira é “o único sítio que tem uma festa da flor como esta e que integra na festa a moda e desfiles e criação com o tema da flor, que é uma particularidade que nos distingue”.