Setúbal dá vitória ao PS mas alavanca Chega que ultrapassa AD

Com 19 mandatos à Assembleia da República, um total de 502.587 eleitores foram votar neste domingo no distrito de Setúbal, que deu a vitória amarga ao PS, pois apesar dos 31,27% dos votos, os socialistas perderam 3 deputados dos 10 que tinham eleito há dois anos.

Quem tirou proveito foi o Chega, que passa de um para 4 deputados com 20,31% dos votos, ultrapassando a coligação AD (17,17%), que conseguiu ainda assim mais um deputado que em 2022, ficando com 4 para a próxima Legislatura.

Neste distrito, a quarta força mais votada foi a coligação CDU, que com 7.73% dos votos elegeu um deputado, mas perdeu outro. O BE também elegeu um com 6% dos votos, a IL manteve um deputado com 5,36% dos votos e o Livre elegeu o seu primeiro deputado por Setúbal, com 4,29% dos votos.

A abstenção em Setúbal foi de 33,10%, com uma taxa de participação de 66,90% de um total de 751.292 eleitores inscritos.