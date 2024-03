Cinema Santa Maria fechou as portas há 22 anos

‘Cercados’, um filme com realização de Ridley Scott, foi a última película a ser exibida no cinema Santa Maria, no Funchal, uma das salas mais emblemáticas da cidade e que fechou portas há precisamente 22 anos.

Foram cerca de 26 anos de exibições de filmes que culminaram com o encerramento do cinema, porque estava a dar prejuízo, de acordo com declarações prestadas ao DIÁRIO pelo administrador da Lusomundo Cinemas, empresa proprietária daquela sala. Eram já “largos milhares de contos”, assumia Pedro Bordalo Silva.

A Lusomundo saía assim do mercado regional, se bem que por pouco tempo, dado que o grupo já estava a projectar instalar-se noutro local, nomeadamente em centros comerciais, dada a expectável maior afluência de pessoas.

O que aconteceu ao Cinema Santa Maria, uma sala isolada, foi o mesmo que aconteceu com o Cine Jardim, o Cine Parque, o Cine D. João, ou o Cine Max. O novo conceito passava por oferecer a oportunidade de se escolher aquilo que se quer ver. Isso só seria possível oferecendo várias salas, e não apenas uma como acontecia neste cinema instalado em plena Zona Velha da cidade do Funchal.