Taxa de abstenção entre 40,5% e 46,5%, indica projecção da CNN Portugal

As projecções da CNN Portugal apontam para uma taxa de abstenção entre os 40,5% e os 46,5%, um valor inferior às últimas eleições Legislativas.

O dado resulta de uma sondagem da Pitagórica realizada à boca das urnas para a TVI/CNN.

Em 2022, a taxa de abstenção situou-se nos 48,54%, tendo-se verificado uma descida em relação às legislativas de 2019, nas quais a taxa de abstenção atingiu o número recorde de 51,43%. Nas Legislativas de 2019, a taxa de abstenção atingiu o número recorde de 51,43%.

As mesas de voto para as eleições legislativas antecipadas encerraram às 19 horas em Portugal Continental e na Madeira. Na Região Autónoma dos Açores, as urnas encerram uma hora depois, tendo em conta a diferença horária.

Segundo a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), até às 16 horas votaram 51,96% dos 10,8 milhões de eleitores recenseados.

No total, serão eleitos 230 deputados, em 22 círculos eleitorais - 18 dos quais em Portugal continental e os restantes nos Açores, na Madeira, na Europa e fora da Europa -, num ato eleitoral que terá um custo a rondar os 24 milhões de euros.

Concorrem a estas legislativas antecipadas 18 forças políticas, menos três do que nas eleições de 2019 e 2022.