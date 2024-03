Chega "extremamente satisfeito" com aumento da participação

O dirigente do Chega Rui Paulo Sousa afirmou hoje que o partido está "extremamente satisfeito" com o aumento da participação nas eleições legislativas e considerou que é a democracia que sai beneficiada.

"Obviamente, estamos extremamente satisfeitos com a adesão que houve, entre 35% e 40%. Creio que é uma das maiores adesões dos últimos 20 anos", afirmou, numa primeira reação às projeções da abstenção, no hotel onde decorre a noite eleitoral do Chega, em Lisboa.

Rui Paulo Sousa afirmou que, com a descida da abstenção, "beneficia essencialmente a democracia" e considerou que "os portugueses estão de parabéns, acima de tudo, por esta votação".

"Quantos mais votos, maior está a democracia, maior é a representatividade daqueles que nos elegem a nós políticos", sustentou.

As projeções das televisões indicam que a abstenção deverá situar-se entre os 32% e os 46,5%.

A RTP avançou às 19:00 uma previsão de abstenção de 32% a 38%, a SIC com 35,5% a 40,5% e a CNN entre os 40,5% e os 46,5%.

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Administração Interna (MAI), até às 16:00 votaram 51,96% dos eleitores, uma percentagem superior à das últimas legislativas, realizadas em 30 de janeiro de 2022, quando a afluência média às urnas à mesma hora se estimava em 45,66%.

O deputado do Chega saudou todos os portugueses que foram às urnas.

Questionado sobre as razões para a diminuição da abstenção, Rui Paulo Sousa disse que os portugueses estão preocupados e "sentiriam que era seu dever votar e dar uma reposta aos acontecimentos dos últimos anos".

O adjunto da Direção Nacional recusou pronunciar-se sobre se o partido poderá beneficiar com esta descida da abstenção e salientou que o Chega contribuiu "o máximo possível para tentar esclarecer os portugueses e tentar que a votação fosse o máximo possível".

"Obviamente que as pessoas, quanto mais esclarecidas estão sobre o que se passa e sobre os programas dos partidos, podem decidir de uma forma mais concreta qual é a sua decisão de voto, e estamos à espera que seja refletida nesta votação", indicou.