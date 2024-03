CDU valoriza participação e realça "sinal de vitalidade" da democracia

A Coligação Democrática Unitária (CDU, que junta PCP e PEV) salientou hoje a participação dos portugueses nas eleições legislativas, valorizando as projeções da afluência às urnas como um "sinal de vitalidade" da democracia.

"Em primeiro lugar, para valorizar a participação dos eleitores neste importante momento da nossa vida democrática, dando assim expressão concreta aos valores de Abril, o que é tanto mais significativo no ano em que comemoramos os 50 anos do 25 de Abril", afirmou Manuel Rodrigues, membro da comissão política do Comité Central do PCP.

Numa primeira reação, após serem conhecidas as projeções da taxa de abstenção - nas quais a RTP avançou às 19:00 uma previsão de abstenção de 32% a 38%, a SIC com 35,5% a 40,5% e a TVI/CNN entre os 40,5% e os 46,5% -, o dirigente comunista realçou o quanto "é importante este sinal de vitalidade" da vida democrática no exercício de "um direito que tanto custou a conquistar".

Por último, Manuel Rodrigues enalteceu a campanha da CDU assente no trabalho de milhares de "candidatos, ativistas, amigos da CDU" envolvidos no "contacto direto" e na "dinâmica de massas" junto da população, procurando "o esclarecimento" e "evitando o 'show-off'".

"Ao ter esta expressão de participação vem confirmar, como se verificou, um elevado nível de participação neste ato, que muito valorizamos e valorizamos tanto mais o quanto ele traduz de confiança, que foi o estado de espírito com que a CDU procurou estar sempre neste ato eleitoral. Para nós, a confiança é um elemento decisivo no nosso combate", concluiu.

Segundo a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), estavam inscritos para votar 10.819.122 eleitores.

No total, serão eleitos 230 deputados, em 22 círculos eleitorais - 18 dos quais em Portugal continental e os restantes nos Açores, na Madeira, na Europa e fora da Europa.

Concorreram a estas legislativas antecipadas 18 forças políticas, menos três do que nas eleições de 2019 e 2022.

Nas legislativas anteriores, em 30 de janeiro de 2022, a taxa de abstenção situou-se nos 48,54%, tendo-se verificado uma descida em relação às legislativas de 2019, nas quais a taxa de abstenção atingiu o número recorde de 51,43%.