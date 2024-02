Funchal acolhe Campeonato Regional de Fundo e Taça da Madeira de Tripulações de Fundo

A Baía do Funchal acolhe, este fim-de-semana, o Campeonato Regional de Fundo e a Taça da Madeira de Tripulações de Fundo, competições que vão apurar os campeões regionais para os nacionais da especialidade e que foram sistematicamente adiadas devido às condições atmosféricas.

Assim, o Campeonato Regional de Fundo, que vai contar com 154 inscritos, tem início marcado para as 10h00 de sábado, sendo destinado às categorias Iniciados, Infantis, Cadetes, Juniores, Seniores e Veteranos Masculinos e Femininos.

No que concerne às distâncias, os Iniciados percorrerão 2. 000 metros, os Infantis Masculinos e Femininos, os Masters A, B e C Femininos e Masters B e C Masculinos 3. 000 metros, enquanto os Masters A Masculinos, Seniores, Juniores e Cadetes Masculinos e Femininos terão pela frente 5.000 metros de percurso.

Já no domingo pelas 10 horas, será realizada a Taça da Madeira de Tripulações de Fundo, com 104 atletas das categorias Iniciados, Infantis, Cadetes, Juniores, Seniores e Masters Masculinos e Femininos, mantendo-se as distâncias do campeonato.