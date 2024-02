Rui Costa considera plantel do Benfica "muito mais valioso" do que há ano e meio

O plantel de futebol atual do Benfica é "muito mais valioso" do que aquele que o treinador Roger Schmidt encontrou há um ano e meio, considerou hoje o presidente 'encarnado', em entrevista sobre o mercado de janeiro.

"Na vinda de Roger Schmidt para o Benfica, começámos essa época com 54 jogadores e contratámos nove, ou seja, tínhamos 63 ativos entre os que estavam no plantel e os que estavam emprestados. Neste momento, temos 31, dos quais 24 estão no plantel e sete estão emprestados, quatro deles da nossa formação. Uma parte dessa política foi rentabilizar todo o aspeto financeiro para dentro do plantel. Menos jogadores, melhor qualidade", explicou Rui Costa numa entrevista à BTV, canal de televisão dos lisboetas.

O dirigente afirmou que, atualmente, o Benfica conta no plantel com um "misto entre juventude e experiência", que aumenta o valor do mesmo, dando ainda o exemplo de futebolistas jovens que "nenhum benfiquista quer prescindir", como Trubin, António Silva, Florentino, João Neves ou Kökçü, devido ao rendimento desportivo que têm tido.

"Não estou 100% satisfeito com tudo, uma vez que quero sempre mais, mas estou feliz pelo que foi feito neste ano e meio. Hoje temos um plantel com o misto de juventude e experiência que cria um modelo de plantel muito mais valioso, o que me deixa muito otimista e vai ao encontro do projetado. Hoje, o Benfica está mais preparado para o futuro e dá esperança na continuidade do projeto, que nunca estará finalizado", frisou.

O Benfica concluiu o derradeiro mercado de transferências de janeiro com um encaixe de 23,75 milhões de euros (ME), mais seis ME em bónus, e um investimento de 28ME, mais dois ME em bónus, o que Rui Costa entende que o clube da Luz conseguiu aportar à equipa o pretendido "dentro da perspetiva financeira", sem "necessidade de 'all-in'".

"O Benfica não tem necessidade de fazer um 'all-in'. Procuramos que a parte financeira não fique descurada e, olhando para as contas, tivemos um mercado equilibrado, que dá para olhar para o futuro com grande positivismo e otimismo", resumiu, em balanço.

Como tem sido hábito, a aposta na formação foi também abordada na entrevista, com o dirigente a expressar que o técnico alemão Roger Schmidt "não teme em apostar na juventude", sendo esse um fator que "enaltece o que tem feito pelo Benfica também".

"Não há nenhuma equipa nacional - até duvido que haja uma equipa de topo europeu - que tenha mais futebolistas da formação utilizados constantemente como nós. Não estão só para embelezar o plantel ou para dizer que usamos a formação. A porta está aberta à formação e chega cá acima quem tem esse mérito", realçou o ex-futebolista.

No mercado de inverno, o campeão nacional Benfica reforçou-se com quatro futebolistas jovens: o defesa-esquerdo espanhol Álvaro Carreras, os extremos argentinos Gianluca Prestianni e Benjamín Rollheiser e ainda o ponta de lança brasileiro Marcos Leonardo.

Por outro lado, as 'águias' viram sair os defesas-centrais brasileiros Lucas Veríssimo e João Victor, o lateral-esquerdo checo David Jurásek, os médios Chiquinho e Gabriel, o extremo internacional luso Gonçalo Guedes e também o dianteiro croata Petar Musa.

O Benfica lidera a I Liga portuguesa de futebol, com 51 pontos, embora com mais um jogo do que o Sporting, segundo, com 49, visitando no domingo, às 20:30, o Vitória de Guimarães, quinto, com 39, com arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.