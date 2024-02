Rafaela Fernandes agradece contribuição de alunos da UMa

A secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, esteve hoje na exposição 'Em Deriva', do artista plástico Ricardo Barbeito, que está patente na Sala dos Arcos da Reitoria da Universidade da Madeira para agradecer aos alunos do 2.º ano do Curso de Artes Visuais da Universidade da Madeira que contribuíram através de vários trabalhos alusivos à exposição.

Recorde-se que esta iniciativa resulta de uma parceria no âmbito do projeto Clean Atlantic que envolve várias entidades e que foi liderada pela Direção Regional de Ambiente e Alterações Climáticas.

Na visita à exposição é possível ver vários resíduos de lixo recolhidos durante os últimos anos tanto em zonas balneares como em áreas remotas de acumulação, distribuídas pela Madeira, Porto Santo e ilhas Selvagens, bem como os processos de recolha e monitorização científica do lixo-marinho encontrado.