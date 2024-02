Conceição descarta demora na mudança táctica do FC Porto

A recente mudança tática do FC Porto foi estimulada no tempo adequado pela evolução coletiva da equipa, frisou hoje o treinador Sérgio Conceição, na véspera da receção ao Rio Ave, da 20.ª ronda da I Liga de futebol.

"É a evolução natural. Fico perplexo quando vejo coisas escritas e ouço pessoas a dizerem que demorei muito. Não demorei nada, demorei o tempo que tinha de demorar. Ninguém me diz que os jogadores que agora iniciam as partidas e têm somado mais minutos não estavam há dois ou três meses na forma em que estão hoje. Não podemos comparar as coisas. O clique é o trabalho diário deles", notou o técnico, em conferência de imprensa.

Depois de terem começado o novo ano civil com um empate no Bessa frente ao Boavista (1-1), no dérbi portuense da 16.ª ronda, os 'dragões' transformaram-se a nível tático, ao substituírem o habitual '4-4-2' pelo '4-4-3', e triunfaram nos quatro duelos seguintes - três dos quais para o campeonato -, tendo somado 14 golos marcados e apenas um sofrido.

"Houve alguns jogos em que ganhámos pela margem mínima, mas achei que estivemos muitíssimo bem em diversos momentos e o conteúdo foi riquíssimo. Não é que seja algo estranho ou algo de laboratório, mas os jogadores tentam fazer aquilo que lhes pedimos durante a semana e são bem-sucedidos. Depois, se a bola não entra [durante os jogos], temos uma má exibição. Se entra, já é uma prestação cheia de brilhantismo. O futebol é assim em termos de resultado, mas não no seu conteúdo", comentou Sérgio Conceição.

O FC Porto pode consumar a melhor série de resultados da temporada se derrotar o Rio Ave, numa altura em que ocupa a terceira posição da I Liga, com 44 pontos, a cinco do líder isolado Sporting e quatro abaixo do campeão nacional Benfica, segundo colocado.

"O adversário perdeu só uma vez em 2024 e foi contra o Benfica [por 4-1, na 17.ª ronda], sendo que estava a realizar uma excelente partida até ter deixado de estar em igualdade numérica. De uma maneira inteligente e estratégica, o Rio Ave apetrechou-se bem no mercado em janeiro. Cabe-nos descobrir o caminho para ganhar um jogo difícil", vincou.

Se o emblema de Vila do Conde foi o mais ativo na janela de inverno, após já ter estado impedido de inscrever novos futebolistas em 2023, devido ao caso Olinga, os 'dragões' contrataram apenas o defesa central brasileiro Otávio Ataíde ao Famalicão nas últimas horas do segundo período de transferências desta época, que encerrou na quarta-feira.

"O mercado de janeiro não é benéfico para as equipas. Pode haver ajustes e foi isso que aconteceu connosco. Se o Marcano não se tivesse magoado, provavelmente não vinha ninguém, porque não sou adepto do mercado de janeiro. Depois, foi o mercado possível dentro do contexto do FC Porto", atirou Sérgio Conceição, confiando que Otávio poderá trazer aquilo que o capitão Pepe, Fábio Cardoso e Zé Pedro já dão ao centro da defesa.

O espanhol Marcano continua a recuperar de uma rotura ligamentar do joelho direito, ao passo que o extremo Gonçalo Borges progrediu hoje para treino condicionado integrado.

De fora das opções continuam o lateral esquerdo Zaidu e o avançado Mehdi Taremi, que estão ao serviço das seleções da Nigéria, orientada pelo técnico português José Peseiro, e do Irão na Taça das Nações Africanas (CAN2023) e na Taça Asiática, respetivamente.

"Espero que sejam felizes, mas preocupo-me mais com o FC Porto e era melhor ter mais duas opções. O sucesso está associado à prestação deles, apesar de achar que ambos podem fazer melhor, pois já tiveram fases e momentos de maior brilhantismo", terminou.

O FC Porto, terceiro colocado, com 44 pontos, defronta o Rio Ave, 16.º e antepenúltimo, com 17, no sábado, a partir das 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo da 20.ª ronda da I Liga, com arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.