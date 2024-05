Kiev relata baixas russas sem precedentes na ofensiva de Kharkiv

O Estado-Maior ucraniano estimou hoje em 1.740 o número de vítimas russas nas últimas 24 horas, um número sem precedentes na ofensiva transfronteiriça lançada pela Rússia contra a região nordeste da Ucrânia de Kharkiv.

O número de baixas inclui soldados russos mortos e feridos e é superior aos que Kiev tinha relatado nas últimas semanas e meses, quando esta contagem estava entre 800 e 1.300 vítimas quase diariamente.

A Rússia lançou um ataque transfronteiriço contra a região fronteiriça do norte de Kharkiv na sexta-feira, conseguindo romper as defesas ucranianas que protegiam a fronteira com a Rússia para levar os combates ao território ucraniano.

Kiev indicou que os combates estão ocorrer em cidades de duas áreas distintas da zona fronteiriça de Kharkiv.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).