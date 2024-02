Representante da República começa ‘ronda’ pelos partidos

O Representante da República para a Madeira dá início, esta quarta-feira, à audição dos partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa regional, na sequência do pedido de demissão de Miguel Albuquerque, e consequentemente a ‘queda’ do XIV Governo Regional da Madeira.

O Bloco de Esquerda será o primeiro a ser recebido por Ireneu Cabral Barreto, estando esse encontro marcado para as 15 horas. Com intervalos de uma hora entre si, seguir-se-ão o Pessoas – Animais – Natureza (PAN) e o Iniciativa Liberal (IL).

Esta ‘ronda’ pelos partidos, que visa indagar da posição que assumem perante a crise política que a Madeira atravessa, vai prolongar-se até à próxima sexta-feira, com os restantes partidos a serem ouvidos amanhã e depois.

Só depois disso deverá Ireneu Cabral Barreto dar conta da decisão que tomará, nomeadamente se aceita a formação de um novo Governo Regional por parte dos partidos que suportam a maioria parlamentar que tornou possível o governo demissionário ou se envereda por outra solução, nomeadamente a continuidade de um governo de gestão até à marcação de eleições antecipadas e a formação de um novo Executivo.

Mas há mais na agenda desta quarta-feira, fortemente marcada pela política:

- 11h30 - Manuela Cunha, dirigente nacional do PEV - Partido Ecologista Os Verdes, participa numa iniciativa política da CDU sobre ambiente e defesa do litoral, na Praia Formosa.

- 11h30 - a coligação ‘Madeira Primeiro’ realiza uma iniciativa política, no âmbito da candidatura às Eleições Legislativas nacionais, no Campus Universitário da Penteada.

- 11h30 - o JPP leva a cabo uma iniciativa política, na Assembleia Legislativa da Madeira, em que será porta-voz Élvio Sousa.

18 horas - Lançamento do livro 'Nunca Pares', de Emanuel Mendes, recentemente editado em Lisboa, na Biblioteca Municipal do Funchal.

'Nunca Pares' de Emanuel Mendes é lançado na Biblioteca Municipal do Funchal 'Nunca Pares', um livro da autoria de Emanuel Mendes, é apresentado, esta quarta-feira, dia 7 de Fevereiro, pelas 18 horas, na Biblioteca Municipal do Funchal. É uma obra especialmente direccionada a todos aqueles que gostam de viagens, de empreender caminhadas a pé ou de realizar percursos de bicicleta. No entanto, é dado especial destaque aos Caminhos de Santiago.

Efemérides

1900 - Criação da Comissão Representativa do Trabalho que dará origem ao Partido Trabalhista inglês.

1915 - António Manuel Pereira Ribeiro é sagrado bispo do Funchal. É a primeira sagração episcopal após a implantação da República.

1943 - O Benfica vence o FC Porto por 12 a 2 em jogo do Campeonato Nacional da I Divisão, disputado no Campo Grande, em Lisboa.

1947 - É rejeitada a proposta britânica para a divisão da Palestina em duas zonas, árabe e judaica, sob administração conjunta.

1964 - Estreia dos Beatles na televisão dos Estados Unidos. Quatro britânicos fazem um espetáculo visto por 73 milhões de pessoas.

1965 - Guerra do Vietname. Começam os bombardeamentos aéreos pela aviação dos Estados Unidos da América.

1976 - O Governo português consagra o direito de licença de parto por 90 dias a todas as mulheres trabalhadoras.

1990 - Maria Branca dos Santos ou D. Branca, a Banqueira do Povo, é condenada a 10 anos de prisão.

1991 - O IRA - Exército Republicano Irlandês ataca a Downing Street, em Londres, Inglaterra.

1992 - É assinado o Tratado da União Europeia, na cidade holandesa de Maastricht.

2005 - Oito quadros do pintor espanhol Pablo Picasso são vendidos por cerca de 13,4 milhões de euros na leiloeira Christie's em Londres.

2006 - O movimento radical palestiniano Hamas convida a Fatah, do Presidente Mahmud Abbas, para formar Governo de coligação.

2007 - O Presidente de República, Aníbal Cavaco Silva, promulga a Lei das Finanças Regionais.

2008 - Na Turquia, a revisão da Constituição permite uso do véu na universidade.

2019 - O Governo aprova o diploma sectorial da transferência de competências para as freguesias, no âmbito do processo de descentralização para as autarquias e entidades intermunicipais.

2022 - Pelo menos 10 membros da Comissão Política Nacional do PAN (Pessoas-Animais-Natureza) apresentam a demissão daquele órgão, entre os quais o deputado Nelson Silva e os porta-vozes regionais dos Açores e Madeira, alegando "asfixia democrática interna".

2023 - No discurso do Estado da União perante o Congresso, o Presidente norte-americano Joe Biden, assegura o apoio à Ucrânia pelo "tempo que for necessário".

