Entrada forte do Arouca encaminha goleada na receção ao Vizela

O Arouca goleou hoje na receção ao Vizela, por 5-0, em partida da 19.ª jornada da I Liga de futebol, na qual a melhor entrada dos 'lobos' revelou-se decisiva perante uma formação vizelense incapaz de correr atrás do prejuízo.

Em noite de inspiração ofensiva, os dois dianteiros do Arouca 'bisaram' -- Rafa Mujica, aos 11 e 86 minutos, e Cristo González, aos 17, de grande penalidade, e aos 90+2 --, com o autogolo de Matheus Pereira, aos 50, a compor também o resultado.

Com este resultado, o Arouca sobe ao nono lugar da classificação, com 22 pontos, ao passo que o Vizela continua em zona de despromoção, no 17.º, com 13.

O Arouca, em franca recuperação desde a chegada de Daniel Sousa, que assumiu o comando técnico quando o emblema era lanterna-vermelha do campeonato, e embalado pela vitória frente ao Estoril Praia (2-1), defrontava um Vizela em situação delicada, sem vencer desde 05 de outubro.

O diferencial relativo ao momento de forma que as equipas atravessavam fez-se sentir logo no começo, com a formação vizelense a entrar de forma apática, algo que os arouquenses não hesitaram em aproveitar.

Logo no minuto quatro, Rafa Mujica deixou uma primeira ameaça que serviria de presságio para o golo inaugural que viria a apontar pouco depois, num remate que obrigou o guardião Fabijan Buntic a defesa atenta.

O Arouca chegou à vantagem com 11 minutos jogados, quando o avançado espanhol aproveitou um corte de Anderson Jesus a cruzamento pela esquerda para ficar com a bola à sua mercê, na entrada da grande área, para rematar em força para o 1-0.

Três minutos depois, Mujica permitiu a defesa na 'cara' do guarda-redes adversário, em ocasião flagrante, e Cristo González foi derrubado quando efetuou a 'recarga' levando o árbitro Luís Godinho a apontar para a marca dos 11 metros.

O lance ainda viria a ser revisto pelo videoárbitro e apenas no minuto 17, Cristo, que havia sofrido o penálti, foi chamado à conversão, enganando Buntic e alargando a vantagem dos 'lobos' no marcador.

Desde então o Vizela foi esboçando uma reação à desvantagem, com algumas ameaças à baliza de Arruabarrena, como o cabeceamento perigoso de Samuel Assende, aos 21, que saiu ligeiramente desviado.

Na segunda metade da partida, qualquer ímpeto que o Vizela pudesse ter trazido dos balneários acabou esbatido após cinco minutos, quando Matheus Pereira fez autogolo, na sequência de um cruzamento rasteiro bem executado por Jason Remeseiro pelo corredor direito, naquele que foi um rude golpe nas aspirações vizelenses.

As duas formações baixaram o ritmo -- os caseiros aparentemente confortáveis pela margem do resultado e o Vizela resignado a um desfecho final irreversível --, mas a formação da Serra da Freita teve ainda pontuais ocasiões para criar contornos de goleada no resultado, primeiro em lance individual de Cristo (58) e depois numa tentativa ao lado por Mujica (66).

O Vizela ainda respondeu pelo livre cobrado de forma notável por Dylan Saint-Louis, com a bola a embater com aparato na trave, mas o Arouca fecharia o resultado com dois golos finais.

Aos 86, Mujica respondeu da melhor forma ao segundo poste a cruzamento de Jason, cabeceando para o golo e, já no segundo minuto de compensação, Cristo operou uma fantástica jogada individual pela esquerda e, quase sem ângulo, rematou forte para o 5-0 final.