Açores passam a integrar Associação Cruise Atlantic Islands

A Associação Internacional de Portos das Ilhas da Macaronésia, que funciona sob a marca Cruise Atlantic Islands (CAI), passa a contar com os Açores, que se juntam às ilhas Canárias, Cabo Verde e Madeira. Aliás, foi Paula Cabaço, presidente do Conselho de Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira que estendeu formalmente, o convite aos Açores e apresentou-o aos restantes membros da CAI.

A cerimónia de assinatura teve lugar na sede da Autoridade Portuária de Santa Cruz de Tenerife. Paula Cabaço marcou presença, tal como a presidente presidente da Autoridade Portuária de Las Palmas, Beatriz Calzada; o presidente da Autoridade Portuária de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez; o presidente do Conselho de Administração dos Portos de Cabo Verde (ENAPOR), Ireneu Camacho; e o presidente do Conselho de Administração dos Portos dos Açores, Rui Terra.

"A reunião da CAI, em Tenerife, destaca-se por mais um momento histórico, com a entrada oficial dos Portos dos Açores como novo membro da Associação", considerou Paula Cabaço, acrescentando que "todos os representantes das Autoridades Portuárias aplaudem este facto, que permite fechar o ciclo de incorporação dos diferentes arquipélagos atlânticos. Desta reunião saíram pontos importantes que nos permitem definir os passos para o futuro, com foco num intenso plano de promoção e marketing e com objetivos claros a serem alcançados ainda ano".

A Associação tem como objectivos desenvolver e promover o turismo de cruzeiros nas Ilhas Atlânticas que atualmente, representa um mercado conjunto de quase três milhões de passageiros/ ano, bem como reforçar a posição dos portos que fazem parte da associação no corredor atlântico para alcançar novos mercados e ainda promover as rotas já existentes.