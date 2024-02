Paula Cabaço recebe prémio pela promoção do turismo de cruzeiros na Macaronésia

Foi em representação da Associação Internacional dos Portos das Ilhas da Macaronésia que, ontem, em Tenerife, Paula Cabaço recebeu um prémio de reconhecimento pelo trabalho que tem sido desenvolvido, na promoção do turismo de cruzeiros na Macaronésia. Este foi um galardão atribuído no âmbito dos Cruise Excellence Awards 2024, organizado pela Cruises News Media Group, um grupo dedicado às noticias do sector de cruzeiros.

A presidente do Conselho de Administração da APRAM elogiou, na ocasião, o empenho e a estratégia de todos os parceiros da CAI, Cruise in the Atlantic Islands, na criação da Associação Internacional dos Portos da Ilhas da Macaronésia, uma figura jurídica de interesse mútuo que junta as Autoridades Portuárias da Madeira, Las Palmas, Tenerife e a ENAPOR – Portos de Cabo Verde que representam atualmente, um mercado de mais de 3 milhões de passageiros.

Esta foi uma associação que surgiu da necessidade de aumentar “a eficácia e eficiência das quatro administrações portuárias envolvidas, nomeadamente na troca de informação constante – estatística ou comercial – com o objetivo de desenvolver o produto turístico de cada região e enfrentar os novos desafios na gestão portuária, nomeadamente, nas áreas da digitalização e sustentabilidade".

A gala reuniu profissionais do sector dos cruzeiros, entre companhias, agentes de viagens, autoridades portuárias, operadores e outros profissionais desta indústria, num total de mais de 250 pessoas. Os vencedores destes prémios são escolhidos por passageiros de cruzeiros e agências de viagens, por votação on-line, premiando em 18 categorias.

É a segunda vez que Tenerife recebe a Gala dos Cruise Excellence Awards que já passou por cidades como Barcelona, Palma, Málaga, Cartagena, Corunha e Las Palmas.