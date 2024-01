Expositores da Associação Ornitológica da Madeira campeões do mundo

A Associação Ornitológica da Madeira (AOM) finalizou o seu ano desportivo com vários expositores a sagrarem-se campeões do mundo na modalidade de ornitologia.

Foi este fim-de-semana que decorreu, em Talavera de la Reina, na província de Toledo, em Espanha, a 71.ª edição do Campeonato do Mundo de Ornitologia, que contou com a maior representação portuguesa num evento desta dimensão fora de Portugal.

Foram aproximadamente 1.700 aves portuguesas que arrecadaram mais de 350 títulos mundiais, oito dos quais para a Madeira.

José Aldónio Nóbrega, Pedro Garanito, Leandro Leitão e Tiago Abreu formam a equipa dos novos consagrados campeões nesta edição, conforme se segue:

- José Aldónio Nóbrega - 1x 1º lugar - Campeão + 1x 2º lugar - Vice-Campeão

- Pedro Garanito 1x 2ºlugar - Vice-Campeão

- Leandro Leitão 1x1ºlugar – Campeão + 1x3º lugar - Bronze

- Tiago Abreu 2x 1ºlugar - Campeão 1x2º lugar Vice-Campeão

Ainda participaram neste campeonato António Côrte, António Teixeira, Dúlio Vieira, Renato Carvalho, Ricardo Teixeira e João Fernandes.

A AOM termina também o ano desportivo com o reconhecimento como Entidade de Utilidade Pública, no mesmo ano que assinala a celebração dos seus 30 anos de existência.



“Feliz por cumprirmos mais uma das nossas promessas e logo num ano tão importante para esta colectividade! É o resultado de muito trabalho desta direção, que sempre acreditou em toda a missão lúdica e educativa que temos perante a sociedade madeirense. É um orgulho imenso podermos ter esta certificação de utilidade pública. A AOM está de parabéns", manifestou o presidente da direcção, João Fernandes, citado em nota de imprensa.

"Estamos voltando de um Mundial fantástico, onde os nossos criadores voltaram a triunfar e temos várias medalhas de ouro no palco mais importante da ornitologia mundial e também onde fizemos números contactos para o nosso Internacional, MIBE 2024, que se realizará em Outubro 2024", acrescentou o responsável, dirigindo ainda uma palavra de agradecimento à COM-Portugal "que fez tudo para que nada faltasse às aves dos expositores portugueses”.