Aviso amarelo para agitação marítima de sexta-feira a sabádo

Ondas de 4 a 5 metros na costa Norte da Madeira e na costa do Porto Santo são as previsões do IPMA que levam a autoridade meteorológica nacional para lançar um aviso de agitação marítima de curta duração entre sexta-feira e sábado próximos.

O aviso amarelo é válido entre as 12 horas de dia 23 de Fevereiro e as 6h00 de dia 24 de Fevereiro, menos de 24 horas, portanto, pelo menos nesta primeira previsão. As ondas virão de longe, de Noroeste.