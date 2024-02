SESARAM realiza curso de reanimação cardiopulmonar para alunos de Medicina

Mais de duas dezenas de alunos do 3.º ano do Mestrado Integrado de Medicina participaram, no dia 28 de Fevereiro, numa formação, promovida pelo Serviço de Saúde da Região (SESARAM, EPERAM), em parceria com a Universidade da Madeira, e dinamizada pelo Centro de Simulação Cínica da Madeira.

Em prática esteve a reanimação cardiopulmonar, através de técnicas de suporte básico de vida, com adjuvantes da via aérea.

"Durante todo o dia, os estudantes de medicina tiveram a oportunidade de efetuar um conjunto de manobras, com o recurso à simulação em manequins, de modo a reforçar os conhecimentos sobre a forma de agir perante uma paragem cardiorrespiratória ou obstrução das vias aéreas", refere nota à imprensa, sobre uma simulação que incluiu a abordagem em adultos e crianças.