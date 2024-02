A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia levou a efeito, na manhã desta quinta-feira, o VII Encontro Regional SeguraNet: "Engenharia Social I Navegação Defensiva".

O evento, promovido pela Direcção de Serviços de Tecnologias e Ambientes lnovadores de Aprendizagem, reuniu cerca de 150 pessoas, entre os quais directores e membros dos conselhos executivos de estabelecimentos de ensino, coordenadores do projecto Manuais Digitais, docentes responsáveis pelos projectos SeguraNet e coordenadores TIC.

A iniciativa, conforme nota dada à imprensa, teve como principal objectivo sensibilizar as escolas e a comunidade educativa para as questões da Cibersegurança e promover uma utilização crítica, responsável e segura da Internet, dos dispositivos móveis e dos ambientes virtuais, assim como promover boas práticas de Cibersegurança nas comunidades educativas.

Este encontro procurou igualmente incentivar a reflexão sobre o tema da Engenharia Social e a forma como esta é utilizada no contexto do mundo digital, com especial enfoque nas medidas que podem ser adotadas e implementadas de forma a reforçar a promoção de uma Navegação Defensiva.

Na sessão de abertura, o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, afirmou:

“Aquilo que se pretende com um processo educativo e de formação é capacitar os nossos alunos com as melhores ferramentas para que possam enfrentar os desafios que lhes são colocados, neste caso ao nível do digital e da ‘navegação’ segura. Isso é mais importante do que inibir ou proibir a utilização dos equipamentos. Nós educamos para a boa utilização das ferramentas que nos são disponibilizadas e é essa a perspetiva deste encontro: capacitar para desempenhos competentes, mas também partilhar as boas práticas”. Secretário regional de Educação

Entre os projetos desenvolvidos pela SRE, e no âmbito do projecto Navega Seguro, está o Desafios SeguraNet, com o qual se pretende alertar, fomentar e estimular as comunidades educativas, ou seja, alunos, professores e encarregados de educação, para a relevância da Educação para a Cidadania Digital.

Já a iniciativa Líderes Digitais foi implementada em 2015/2016, com o objectivo de motivar os alunos para a divulgação de temáticas que incentivem à utilização segura e saudável dos ambientes digitais, contribuindo, ainda, para o desenvolvimento da literacia para os Media.

Outra das iniciativas é o eSafety Label, no âmbito da European Schoolnet. Lançada em 2012, este Selo de Segurança Digital é um serviço europeu de certificação e de apoio às escolas, que visa promover um ambiente seguro e enriquecedor e o acesso seguro às tecnologias digitais, como parte da experiência de ensino e aprendizagem. Através deste projecto, a Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas (ERTE), da Direção-Geral da Educação, apoia as escolas para que possam lidar com todos os aspetos relacionados com a segurança digital.