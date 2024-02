Dois adultos acusados de homicídio no tiroteio na parada do Super Bowl

O procurador responsável pela investigação do tiroteio que provocou um morto e 22 feridos a 14 de fevereiro, durante o desfile da Super Bowl, em Kansas City, nos Estados Unidos, anunciou hoje que dois adultos foram acusados de homicídio.

"Dois homens de Kansas City são acusados de homicídio e de outros crimes relacionados com o homicídio e o tiroteio não letal que ocorreram no exterior [da Union Station] na passada quarta-feira", anunciou a Procuradoria do condado de Jackson, Missouri (centro dos Estados Unidos).

"Dominic M. Miller, de Kansas City, e Lyndell Mays, de Raytown, são acusados, cada um, de homicídio em segundo grau, duas acusações de conduta criminosa armada e uso ilegal de uma arma", refere o comunicado do gabinete da procuradora Jean Peters Baker.

Os dois homens estavam a assistir ao desfile de celebração da vitória dos Chiefs na Super Bowl e estavam armados com armas de fogo.

"Ocorreu uma altercação verbal e dispararam-se tiros sem ter em conta os milhares de outras pessoas que se encontravam na zona", explica o comunicado.

Foi fixada uma fiança de um milhão de dólares (cerca de 930 mil euros) para os dois arguidos, que poderão ser condenados a prisão perpétua.

Dois menores já tinham sido acusados sexta-feira no âmbito deste caso.

Presos num centro de detenção para menores delinquentes, os dois suspeitos, cujas identidades não foram divulgadas, estão atualmente a ser julgados por posse de arma e resistência à prisão.

Dezenas de milhares de pessoas festejavam a vitória da equipa de futebol americano Kansas City Chiefs quando os tiros soaram perto do parque de estacionamento da Union Station, no final dos festejos.

As autoridades registaram um total de 22 feridos e uma morte, a de Lisa Lopez, uma locutora de rádio de 43 anos.