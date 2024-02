UE com acordo sobre 13.º pacote de sanções à Rússia nos dois anos de guerra

Os embaixadores dos Estados-membros junto da União Europeia (UE) chegaram hoje a acordo sobre o novo pacote de sanções à Rússia pela invasão da Ucrânia, que será oficialmente adotado no sábado, quando se assinalam dois anos de guerra.

"Acordo. Os embaixadores da UE acabam de chegar a um acordo de princípio sobre um 13.º pacote de sanções no âmbito da agressão da Rússia contra a Ucrânia", indicou a presidência belga do Conselho da União, numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

De acordo com os belgas, "este pacote é um dos mais alargados aprovados pela UE", que será agora "submetido a um procedimento escrito e aprovado formalmente em 24 de fevereiro", próximo sábado, dia em que se completam dois anos da invasão russa.

Fontes europeias tinham antes dito à agência Lusa que a Comissão Europeia estava a preparar um novo "pacote simbólico" de sanções à Rússia, o 13.º, para divulgar a tempo do segundo aniversário da guerra da Ucrânia, abrangendo mais diplomatas russos e novos setores, como o alumínio.

Através do X, a presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, congratulou-se com a 'luz verde', que a seu ver permitirá "continuar a degradar a máquina de guerra de [Vladimir] Putin", Presidente russo.

"Com um total de 2.000 [novos indivíduos e entidades incluídas em] listagens, mantemos a pressão elevada sobre o Kremlin", o regime russo, adiantou.

De acordo com Von der Leyen, este novo pacote de sanções visa ainda "reduzir ainda mais o acesso da Rússia aos drones".

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Os aliados ocidentais da Ucrânia têm fornecido armas a Kiev e aprovado sucessivos pacotes de sanções contra interesses russos para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra.