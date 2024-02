Designado novo coordenador de contraterrorismo da União Europeia

O diplomata neerlandês Bartjan Wegter foi hoje designado coordenador de contraterrorismo da União Europeia (UE CTC na sigla em inglês), com mandato de cinco anos que se inicia a partir da próxima sexta-feira, anunciou o Conselho da UE.

Wegtrar sucede ao finlandês Ilkka Salmi, no cargo desde outubro de 2021. Até à sua designação, hoje confirmada, ocupava o cargo de ministro plenipotenciário na representação permanente dos Países Baixos na NATO. Na sua carreira diplomática de 25 anos ocupou diversos cargos, em particular relacionados com questões de segurança.

O EU CTC tem por função coordenar a atividade antiterrorista no interior da UE, ao assegurar a aplicação e avaliação da estratégia de contraterrorismo da União Europeia, integrando os aspetos internos e externos do combate ao terrorismo e a melhoria das comunicações da UE com países terceiros.

O Conselho Europeu decidiu criar o cargo de coordenador de contraterrorismo da União Europeia na sequência da vaga de ataques terroristas em Madrid, em 11 de março de 2004.

O EU CTC tem por função informar o Conselho e controlar todos os instrumentos ao dispor da UE, reportando regularmente ao Conselho Europeu e assegurando a aplicação das suas decisões.

A emissão de recomendações e propostas, a coordenação com outros organismos do Conselho e da Comissão Europeia, incluindo o Serviço de Ação Externa Europeu (EEAS), garantir uma ação efetiva da UE no combate ao terrorismo ou a integração de aspetos internos e externos no combate antiterrorista também constam dos seus atributos.