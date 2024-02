Iniciativa Liberal "à procura do Ferry prometido" no Cais do Funchal

Um dia depois da visita de Pedro Nuno Santos à Região Autónoma da Madeira, a candidatura da Iniciativa Liberal (IL) esteve, hoje, no Cais do Funchal, onde realizou uma acção de campanha "com o objetivo de alertar os madeirenses para as promessas que serão feitas até ao próximo dia 10 de Março".

“Promessas essas que não serão para cumprir”, de acordo com o cabeça-de-lista da IL pela Madeira, Gonçalo Maia Camelo.

Sob o mote “à procura do Ferry prometido”, os liberais recordaram a "promessa feita em 2019 pelo Governo de Partido Socialista", nomeadamente "pelo então candidato a presidente do Governo Regional, Paulo Cafôfo, e pelo primeiro-ministro, António Costa", de que Madeira teria "um ferry todo o ano" entre o arquipélago e o território continental.

"Promessa esta que não foi cumprida pelo Governo do PS, do qual Pedro Nuno Santos foi Ministro do Transportes", acusou Gonçalo Maia Camelo.

O candidato considera, por isso, "inaceitável que cinco depois o ferry ainda não exista e que o PS tenha brincado com as expectativas dos madeirenses e dos porto-santenses".

“Houve uma promessa de existir um ferry suportado pelo Governo da República. Como todos nós sabemos, cinco anos depois esse ferry ainda não apareceu”, reforçou o cabeça-de-lista da IL

Recordou ainda que o seu partido propõe, na sua moção eleitoral, !a possibilidade de criação de uma linha inter-regiões ultraperiféricas (Madeira, Açores e Canárias) e de obtenção de financiamento comunitário para o efeito".