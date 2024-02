Taxa Turística entra em vigor no Funchal a partir de 1 de Outubro

A Câmara Municipal do Funchal informou, via comunicado, que enviou esta segunda-feira à ACIF a resposta sobre os desafios lançados na reunião da semana passada, na autarquia, sobre a implementação da Taxa Turística. Uma reunião que teve a participação da ACIF e do próprio 'trade' e contou com a presença da presidente e vice-presidente da autarquia, Cristina Pedra e Bruno Pereira, respectivamente.

A autarquia diz ter sido sensível aos argumentos apresentados então pela ACIF e decidiu ajustar a entrada em vigor da Taxa Turística, que acontecerá a 1 de Outubro, garantindo, assim, que "há tempo mais do que suficiente para notificar os agentes económicos".

De referir ainda que a CMF decidiu instituir o Conselho Municipal de Turismo (CMT), onde serão discutidas matérias de interesse do “trade”.

O CMT será também espaço privilegiado para reflexão, sem carácter vinculativo, dos projetos de interesse municipal que serão concretizados com as verbas resultantes da taxa turística. CMF

A autarquia estima uma receita anual de 13 milhões de euros: Serão dois euros por noite, no máximo de sete noites, em que se inclui o que será pago pelos turistas dos paquetes, sendo que a Taxa Turística a cobrar aos passageiros dos paquetes só acontece a partir de 1 de Janeiro de 2025.