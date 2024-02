O 1.º ano no ensino superior

Os estudantes que estão a frequentar atualmente o 1º ano do ensino superior, na sua maioria, frequentavam o 9º ano na altura da crise pandémica da Covid-19 e passaram grande parte do 10º ano numa situação de muita instabilidade. Tiveram que se adaptar não só a um novo tipo de ensino aprendizagem como se viram privados de uma necessidade vital para o ser humano, a socialização na forma de presença física, sobretudo com os jovens da sua idade.

A escolha do curso superior que vá ao encontro dos objetivos de vida de cada estudante é fundamental e cada um precisa fazer essa escolha por si mesmo, consciente de que o ensino superior requer muita dedicação. A eventual falta de conhecimentos científicos de base costuma ser ultrapassável, quando o estudante se foca nos objetivos delineados e tira proveito do horário semanal que cada docente apresenta para esclarecer dúvidas.

Pode acontecer que, nesta fase, pela primeira vez, enfrente uma situação de desânimo, por obter uma classificação baixa ou mesmo negativa, por enfrentar dificuldades financeiras ou problemas em conciliar a vida pessoal com os estudos, ou mesmo com questões de ordem afetiva. É, pois, imperioso que o estudante tome consciência de que está perante uma situação que é ultrapassável e que a sua atitude perante essa situação é fulcral. A vida humana é composta por conquistas e por perdas e, perante uma dificuldade, há que procurar manter a calma e decidir por uma estratégia para a superar.

Na UMa qualquer estudante tem acesso gratuito a formações de desenvolvimento de competências pessoais, que são uma mais-valia tanto para o estudante que queira ultrapassar alguma inibição, como para aquele que pretenda incrementar as suas capacidades.

O abandono de um estudante é um assunto que muito preocupa a UMa, pois, para além de ser uma perda para a Instituição, pode conduzir a um não regresso ao ensino superior com todas as consequências que daí possam advir para o estudante, para a sua família e para a sociedade.

A UMa já possui algumas estruturas de apoio aos seus estudantes, fortalecidas atualmente com o projeto WellBeing/UMa, com um projeto financiado pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) e com o apoio de algumas empresas, mas ambiciona enriquecê-las e, para isso, submeteu candidaturas à DGES e ao PRR.

No Programa de Promoção de Sucesso e Redução de Abandono no Ensino Superior (PRR), a UMa viu aprovada a sua candidatura, que inclui várias áreas de atuação, constituindo mecanismos de acolhimento e apoio à integração e adaptação académica dos novos estudantes, como o apoio extra em unidades curriculares, a monitorização do percurso do estudante, de modo a se intervir para procurar evitar o abandono, o reforço nas bolsas de estudos e a atribuição de prémios.