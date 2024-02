Parcerias Continente atingem 1,6 milhões só em produtos regionais

O Clube de Produtores Continente (CPC) da Madeira está reunido na BAM, no Lugar de Baixo, para a segunda edição do Open Day Madeira. A secretária regional da Agricultura marcou presença e considerou ser “importante” que um Grupo como a Sonae participe não só com interesse do potencial do mercado regional, como dinamize a “plataforma de saída [de produtos] para o mercado nacional”.

A governante que está em situação demissionária aplaudiu a presença de dezenas de produtores nesta iniciativa, o que para si “é um sinal de que cada vez mais temos numa escala empresarial”, manifestou, destacando de seguida que este esta parceria entre empresários agrícolas e as cadeias de supermercados têm elevado ainda mais a “qualidade” dos produtos com marca Madeira.

O “dilema”, prende-se sempre com o transporte, mas nalguns casos, esse constrangimento tem sido ultrapassado.

Por seu turno, José Carlos Salvado destacou o objectivo do Continente e esse passa por “promover a partilha de conhecimento entre os sectores Agrícola e Agro-Alimentar e procurar a participação de novos fornecedores”.

No ano passado e por conta exclusiva da Sonae foram “comprados mais mil toneladas de produtos” regionais, um acréscimo de “30% face a 2022”, vincou, um valor que ascendeu a “1,6 milhões de euros” em compras.

O sucesso da edição anterior motivou o CPC a concretizar a segunda edição do Open Day Madeira, que “destaca as inovações e avanços nos sectores e oferece oportunidades únicas de partilha de forma a estabelecer novas parcerias e colaborações”.

“Esta iniciativa proporcionará uma visão aprofundada das actividades do CPC da Madeira e permitirá que os fornecedores explorem oportunidades de negócio e conheçam de perto as operações do CPC”, promete ir organizadores.

A marca Continente está presente na Madeira desde 1996 e promove, actualmente, 1.100 empregos, com o apoio de 80 produtores locais que abastecem as lojas. Também na Região, o Continente apoia diariamente 36 instituições sociais.