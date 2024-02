Obra “sem sinalização” motiva críticas no Caminho do Meio

A obra que está a ser realizada no Caminho do Meio, abaixo do Jardim Botânico, tem motivado algumas críticas devido à falta de sinalização.

Segundo Ricardo Moniz, isto leva a que “facilmente os carros caiam nos buracos, o que pode originar danos avultados”.

O morador referiu ao DIÁRIO que quando regressou à residência na noite desta terça-feira deparou-se com um enorme buraco no chão, sem fitas ou cones a sinalizá-lo.

Além disso, “a chapa que facilitava a passagem dos automóveis estava fora do lugar, o que facilmente fazia com que os condutores mais distraídos caíssem no buraco”.

Uma situação que tem de ser resolvida com urgência, defende.

Segundo foi possível apurar junto da Câmara Municipal do Funchal, trata-se de uma obra particular de ligação à rede de água e electricidade. No entanto, a autarquia garantiu que, através do departamento de águas, já enviou um técnico ao local para que fosse feita a devida sinalização das obras.