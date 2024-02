CDU defende transporte marítimo regular de passageiros entre a Madeira e o continente

A CDU defendeu esta terça-feira, 20 de Fevereiro, a criação de uma linha entre o continente e a Madeira de transporte marítimo regular de passageiros e de mercadorias, bem como um novo modelo do subsídio social de mobilidade.

Durante uma iniciativa política realizada no Funchal, a candidata da CDU às próximas Eleições Legislativas nacionais, Sílvia Vasconcelos, atentou que "a insularidade faz-se sentir sobretudo ao nível da falta de transportes", lembrando que "o princípio da continuidade territorial (princípio designado na Constituição da República Portuguesa e na Lei das Finanças das Regiões Autónomas) visa corrigir as desigualdades estruturais, decorrentes do afastamento geográfico das ilhas e os constrangimentos próprios da insularidade", sendo o seu cumprimento parte "das obrigações constitucionais do Estado".

A candidatura da CDU defende a criação de um transporte marítimo regular entre o continente e a Madeira, para transporte de pessoas e de mercadorias, "como forma também de atenuar o custo dos bens essenciais que se fazem sentir de forma mais gravosa nas ilhas", assim como "uma outra conformação do modelo de subsídio de insularidade para as viagens aéreas entre a Madeira e o Continente e os Açores".

A República não se pode destituir do dever de solidariedade para com as regiões autónomas, pois esta matéria, a dos transportes, é onde a distância das ilhas mais se faz sentir. Pode fazê-lo, inclusive, através de acções e programas que tenham como fim a coesão territorial, como o Fundo de Coesão do Estado ou EU, ou através de um Programa de Opções Especificas para fazer face ao Afastamento e à Insularidade que apoie a RAM, enquanto região ultraperiférica, no que concerne aos transportes. CDU

A CDU aponta que a matéria foi proposta à Assembleia da República, há uns anos, tendo ficado "na gaveta do Estado", deixando a "população das ilhas sujeita às oscilações do mercado aeronáutico".