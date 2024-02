Sérgio Gonçalves considera "viável" a redução fiscal na Região

Sérgio Gonçalves lembrou que a aplicação da totalidade do diferencial fiscal na Região há muito que é defendida pelo PS.

"É da maior justiça social aplicar o diferencial de 30% no IRS e no IVA", afirma o deputado do PS.

"Tudo isto é viável", assegura o deputado, uma vez que o Governo Regional tem "os maiores orçamentos de sempre fruto das maiores receitas fiscais de sempre".

Sérgio Gonçalves comparou a redução fiscal aplicada nos Açores, com a totalidade do diferencial fiscal e, "mesmo assim", tal como a Madeira, terem aumento da receita fiscal.

Com a redução fiscal, diz, "a Madeira não perde dinheiro, fica com as famílias e as empresa que o gerem melhor".