Francisco Franco debateu "A Ameaça das Espécies Invasoras no Arquipélago da Madeira"

Alunos da Escola Secundária Francisco Franco aprenderam na passada sexta-feira "sobre as espécies exóticas invasoras e o seu impacto na biodiversidade local", numa sessão no âmbito do Projeto Wild que decorreu no sótão da biblioteca da escola, e contou com a presença de Raimundo Quintal, da Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal; Cristina Medeiros, do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, e dos biólogos Hugo Silva (UMA, Coleção de Insetos) e Tânia Costa (Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves).

De acordo com nota da escola, "o evento foi marcado pela partilha de conhecimento e de experiências, tendo cada um dos oradores oferecido perspectivas únicas sobre esta grave ameaça à permanência dos ecossistemas locais, incluindo o enquadramento histórico-geográfico da chegada e expansão das espécies alienígenas e um conjunto de reflexões valiosas sobre os seus efeitos na vegetação autóctone e nas populações de aves e de insetos nativos".

Assim, "dando destaque à importância da colaboração entre as diversas entidades (IFCN, câmaras, juntas de freguesia e ONGs) e a população, os especialistas convidados apelaram também à reflexão, ao retorno à Natureza e ao envolvimento dos cidadãos", tendo ficado "claro que a proteção da singularidade dos ecossistemas destas ilhas requer a consciencialização individual, alterações de hábitos de consumo (particularmente no que diz respeito ao comércio e cultivo das espécies ornamentais), e a participação ativa de todos".

No caso da Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal e da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, os responsáveis "apelaram ao voluntariado, através da participação nos programas de restauro de habitats realizados ao longo do ano".

Já sobre as inúmeras espécies alienígenas referidas ao longo da sessão, "sobressaem a bananilha ou roca-de-vénus Hedychium gardnerianum e o incenseiro Pittosporum undulatum, que, pela sua expansão descontrolada, colocam em perigo a floresta Laurissilva, património da Humanidade".

"Sendo esta terrível ameaça ainda pouco conhecida do público e das próprias entidades a quem caberia combatê-la, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza está a desenvolver uma campanha de sensibilização dirigida às escolas, juntas de freguesia, câmaras, hotéis e empresários", realça a Francisco Franco. "Intitulada 'Pela Biodiversidade, Pare as invasoras', esta campanha visa reunir mais aliados para a causa da defesa do património natural do arquipélago", revela.

O projecto Wild da Francisco Franco, "que tem entre os seus objetivos 'contribuir para a dignificação e conservação das espécies nativas e endémicas da ilha do Arquipélago da Madeira e de Macaronésia', é coordenado pela professora Teresa Jardim de Freitas", conclui a nota.