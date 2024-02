Desabamento de mina deixa pelo menos 14 mortos e 11 feridos na Venezuela

As autoridades venezuelanas confirmaram hoje que pelo menos 14 pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas na sequência de um desabamento de uma mina a céu aberto no município Angostura do estado venezuelano de Bolívar, a sudeste da Venezuela.

O desabamento da mina "Bulla Loca" ocorreu ao final da tarde de terça-feira e os dados foram avançados aos jornalistas pelo vice-ministro de Gestão de Risco e Proteção Civil da Venezuela, Carlos Pérez Ampueda.

As autoridades continuam os trabalhos de resgate prevendo avançar com mais pormenores nas próximas horas e uma revisão em alta do número de vítimas.

"Foi um grande golpe na mina de 'Bulla Loca', com 50 ou 70 pessoas soterradas", explicou o presidente da Câmara Municipal de Angostura, Yorgi Arciniega aos jornalistas.

O autarca explicou ainda que o desabamento da mina ocorreu numa zona de difícil acesso.

Vídeos divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que dezenas de pessoas tentam resgatar os mineiros afetados pelo desabamento e outras tentam fugir do local ou transportam os feridos em macas improvisadas.