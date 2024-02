Sporting reencontra Atalanta nos oitavos de final da Liga Europa

O Sporting reencontra os italianos da Atalanta, que já defrontou na fase de grupos, nos oitavos de final da Liga Europa em futebol, ditou o sorteio hoje realizado em Nyon, na Suíça.

A primeira mão realiza-se no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em 05 de março, uma terça-feira, pelas 17:45, para não coincidir com o jogo caseiro do Benfica para a mesma prova, e a segunda em 14 de março, em Bérgamo.

Os 'leões' estiveram quatro vezes nos 'oitavos' da Liga Europa, nos quais 'tombaram' na estreia (2019/10), para, depois, lograrem o apuramento nas últimas três, sendo afastados uma vez nas meias-finais (2011/12) e duas nos 'quartos' (2017/18 e 2022/23).