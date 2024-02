Bombeiros mobilizados para queimada na Rua do Poço das Fontes

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados, pelas 7 horas desta sexta-feira, para uma queimada na Rua do Poço das Fontes, no Funchal.

Seis elementos do corpo de bombeiros, apoiados por um veículo pesado de combate a incêndios, extinguiram o fogo, acabando por regressar à corporação pelas 8 horas.

Ao que foi possível apurar nenhuma habitação ficou em risco, nem há registo de feridos.