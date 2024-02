Sporting e Benfica em vantagem para atingir 'oitavos', Braga com missão difícil

Sporting e Benfica partem hoje em vantagem para a segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa em futebol, enquanto o Sporting de Braga tem de recuperar do desaire caseiro para se apurar.

Os 'leões' vão receber no Estádio José Alvalade os suíços do Young Boys e entram em campo em vantagem, depois do triunfo fora por 3-1, na semana passada.

Entre as formações lusas em prova, a equipa de Rúben Amorim é a que está em melhor posição para garantir o apuramento, porque joga em casa e tem uma vantagem de dois golos.

Já o Benfica vai visitar os franceses do Toulouse e também parte na frente para a segunda mão, graças ao triunfo no Estádio da Luz, por 2-1. Em França, os comandados de Roger Schmidt vão procurar defender a magra vantagem, de modo a garantirem uma vaga nos oitavos de final.

Na teoria, o Sporting de Braga será a equipa portuguesa com mais dificuldade para assegurar o apuramento para a fase seguinte, face à derrota em casa frente ao Qarabag, por 4-2. A formação de Artur Jorge tem de vencer em Baku, no Azerbaijão, por três golos para se apurar, ou por dois para, pelo menos, igualar a eliminatória.

O Toulouse-Benfica e o Qarabag-Sporting de Braga estão agendados para as 17:45 (horas de Lisboa) em partidas que serão dirigidas pelo italiano Maurizio Marinai e pelo búlgaro Georgi Kabakov, respetivamente, enquanto o Sporting-Young Boys se disputa pelas 20:00 e será arbitrado pelo eslovaco Ivan Kruzliak.

Caso as três equipas garantam a qualificação para a próxima fase, será apenas a segunda ocasião em que Portugal contará com um trio de representantes em simultâneo nos oitavos de final da Liga Europa.

Em 2010/11, FC Porto, Benfica e Sporting de Braga foram progredindo na competição, com os portistas a baterem os bracarenses na final (1-0), já depois de os minhotos terem eliminado as 'águias' nas meias-finais.