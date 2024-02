Hoteleiros procuram tirar partido das plataformas de reservas 'on-line' independentes

A indústria hoteleira tem procurado tirar partido das plataformas de reservas 'on-line' independentes, enquanto aprimoraram os seus serviços de reservas directas.

O director Comercial da Amazing Evolution, Pedro Dias de Sousa, e o director de Marketing da DHM – Discovery Hotel Management, Filipe Bonina, membros do painel da mesa-redonda 'Dilema reservas directas vs. OTAs: como integrar e concorrer' do 34.º Congresso Nacional da Hotelaria e do Turismo, que decorre na cidade do Funchal, destacaram esta quinta-feira, 22 de Fevereiro, a importância das 'On-line' Travel Agencies para chegar a diferentes mercados, algo que seria difícil de alcançar apenas com as reservas directas nos sites dos hotéis.

Lembrando que o objectivo a longo-prazo é, obviamente, aumentar o número de reservas directas nos sites dos hotéis, os intervenientes elencaram que um dos contras das plataformas de reservas 'on-line' independentes é o custo elevado dos serviços.

Filipe Bonina considera que para competir "com uma realidade que não vai desaparecer é necessário tirar proveito dessa realidade e melhorar a actuação".

Pedro Dias de Sousa aponta que é "fundamental" a hotelaria estar ligada às tecnologias com destaque para a produção de conteúdos nos sites, em especial boas fotografias, aprimorando o contacto com o cliente antes e após a reserva, na apresentação de serviços adicionais ao alojamento e na colocação de avaliações da experiência.

Investir em Marketing digital "faz com que o número de reservas directas suba", atentou.