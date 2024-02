Funchal atinge 15 mil utilizadores registados na plataforma de serviços on-line

O Funchal atingiu os 15 mil utilizadores registados na plataforma de serviços on-line.

"O CMFonline, acessível através do endereço cmfonline.funchal.pt, é a plataforma de serviços on-line do município do Funchal, que regista um crescimento assinalável (mais de 300% desde a entrada em funções do actual executivo), acolhendo mais de 40 serviços, que permitem, entre outros, consultar facturas de água, verificar pagamentos, aderir à factura eletrónica e ao débito direto, celebrar contratos de água, efectuar requerimentos de trânsito, submeter documentos relativos a apoios sociais ou efectuar a candidatura às bolsas de estudo do ensino superior", explica a autarquia através de uma nota de imprensa.

"Neste momento, a Câmara do Funchal está a promover uma campanha de adesão ao CMFONLINE, com uma oferta exclusiva a todos os munícipes que se registem e tenham adesão validada pelos serviços", acrescenta a mesma nota.

Após a confirmação da adesão aos serviços online da CMF, os munícipes receberão um email de confirmação e com as indicações para o levantamento da sua oferta (a oferta é limitada ao stock existente).

Os interessados em obter mais informações podem fazê-lo através do número 291 211 000, todos os dias da semana, no horário alargado 08h00-22h00.