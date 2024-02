550 escuteiros rumam a Câmara de Lobos para assinalar 'Dia do Pensamento'

Cerca de 550 escuteiros do Corpo Nacional de Escutas (CNE) rumam a Câmara de Lobos, este sábado, dia 24 de Fevereiro, para assinalar o Dia do Pensamento, em comemoração do aniversário do fundador do Escutismo, Lorde Baden Powell. '(A)Barca em Ti' é o tema escolhido para a edição deste ano.

Dado tratar-se de um movimento da Igreja Católica, a programação inicia-se com a eucaristia na Igreja de São Sebastião, quando forem 9h30, sendo que a formatura geral acontece na Praça da Autonomia, pelas 10h30 com respectiva sessão protocolar.

"É pela cidade de Câmara de Lobos que os escuteiros irão ser desafiados a conhecer mais sobre o Escutismo e o seu fundador, através de Jogos de Cidade, visitas culturais e actividades marítimas, preparadas para capacitar e transmitir novas aprendizagens para as crianças e jovens", refere nota à imprensa.