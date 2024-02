Borrell pede seriedade a Trump e rejeita NATO "à la carte"

O chefe da diplomacia europeia pediu hoje seriedade ao antigo Presidente norte-americano Donald Trump e rejeitou a ideia de fazer da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) uma "aliança 'à la carte'.

"Deixem-me ser sarcástico (...). Durante esta campanha vamos ouvir demasiadas coisas. Vamos ser sérios: a NATO não pode ser uma aliança militar 'à la carte', não pode ser uma aliança militar dependente de como o Presidente dos Estados Unidos está a cada dia. Sim, não, amanhã isto, depois aquilo", respondeu Josep Borrell, em Bruxelas, após ser questionado sobre as declarações de Donald Trump durante o fim de semana.

À entrada para uma reunião de ministros com a pasta do desenvolvimento, o alto-representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros insistiu no apelo à seriedade do antecessor do democrata Joe Biden em Washington.

"Vamos ser sérios. A NATO não pode ser uma aliança 'à la carte'. Ou existe ou não existe. Não vou perder o meu tempo a comentar cada ideia tonta que surgir nesta campanha eleitoral nos Estados Unidos".

O antigo Presidente dos Estados Unidos Donald Trump sugeriu deixar a Rússia atacar qualquer país que pertença à Aliança Atlântica e que tenha as contribuições para a organização político-militar ou o investimento em defesa abaixo do expectável.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, considerou que as declarações de Donald Trump são prejudiciais para os 31 países, incluindo Portugal, que compõem a organização.

Borrell critica EUA por apelo à contenção de Israel enquanto fornece armas

O alto-representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros criticou também a postura dos EUA de apelarem à contenção de Israel em Gaza, mas continuarem a fornecer armamento.

"Até o Presidente dos EUA disse ontem [domingo] que as operações [militares de Israel] já são desproporcionadas, excessivas, que o número de vítimas mortais é intolerável", sustentou Josep Borrell, à entrada para a reunião com os ministros da UE com a pasta do desenvolvimento, em Bruxelas.

O chefe da diplomacia europeia pediu a Washington "mais do que palavras".

"A UE também acredita que o número de vítimas mortais é intolerável, há possibilidade de o fazer baixar? A UE não está a fornecer armas a Israel, outros estão", acrescentou Josep Borrell.

Os governantes europeus reúnem-se hoje com o subsecretário-geral das Nações Unidas e responsável pela Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA) Philippe Lazzarini.

O responsável da principal agência das Nações Unidas para apoiar a população palestiniana vai fazer um ponto de situação sobre as contribuições para a organização e também o inquérito que está em curso para averiguar a alegada participação de elementos da organização nos atentados de 07 de outubro de 2023 em Israel.

A acusação foi feita por Telavive e levou vários países a suspenderem o apoio à agência.

Portugal e outros países optaram pelo reforço das contribuições, face à suspensão do financiamento de outros países, como o Reino Unido e a Alemanha.