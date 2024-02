Alternativa 21 pretende que estatutos das forças de segurança sejam similares

A Alternativa 21, coligação que junta MPT e Aliança, defende que os estatutos profissionais das forças de segurança devem ser similares e devem ser consideradas profissões de desgaste rápido.

"É preciso valorizar estes homens e mulheres, com carreiras e estatuto profissional adequados à nossa realidade. Isto é o que a Alternativa 21 defende", refere em comunicado enviado à comunicação social. Esta coligação indica que as forças de segurança nacionais são: GNR, PSP, Policia Marítima, Corpo da Guarda Prisional e Polícias Municipais.

"As forças de segurança não são visíveis no dia-a-dia das pessoas, mas as pessoas sentem a sua presença. Sabem que em caso de necessidade haverão homens e mulheres que, caso for preciso, arriscarão a sua integridade física para os defender", indica Miguel Silva.