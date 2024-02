Novo comandante do exército ucraniano fala em situação muito complexa

O novo comandante das Forças Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, disse hoje que visitou a frente oriental da guerra, com o Ministro da Defesa ucraniano, e classificou a situação no terreno como "extremamente complexa e tensa".

"Os ocupantes russos continuam a aumentar os seus esforços e a superar em número" as forças ucranianas, disse Syrsky na rede social Telegram, enquanto a Ucrânia luta para reabastecer as fileiras do seu exército e para receber a ajuda militar norte-americana para fazer frente às tropas russas.

"Estamos a fazer todo o possível para impedir que o inimigo avance sobre o nosso território e para manter as nossas posições. Estamos a tomar todas as medidas possíveis para minimizar as nossas perdas e salvar as vidas dos nossos soldados", afirmou Syrsky.

O exército ucraniano anunciou hoje que destruiu um navio de guerra russo na costa do sul da Crimeia, uma península ucraniana no Mar Negro anexada pela Rússia em 2014.

"As forças armadas ucranianas, juntamente com unidades dos serviços de informação militar, destruíram o grande navio de desembarque Caesar Kuniko'", escreveu o estado-maior do exército ucraniano no Telegram.

Os serviços de informação militar ucranianos (GUR) afirmaram ter usado 'drones' navais ucranianos, os Magura V5, para atacar o navio perto da cidade costeira de Alupka.

Segundo o GUR, este era um dos "mais novos" navios russos com capacidade para acomodar 87 tripulantes e que foi utilizado pela Rússia nas suas guerras contra a Geórgia em 2008 e na Síria mais recentemente.

O Ministério da Defesa russo não comentou este assunto, entretanto, afirmou ter abatido seis 'drones' ucranianos "sobre as águas do Mar Negro".

O canal Rybar, do Telegram, próximo do exército russo e seguido por mais de um milhão de pessoas, indica que o ataque ucraniano foi realizado com recurso a 'drones' navais.

"A extensão dos danos é desconhecida", é referido.