- "Endividamento das famílias quadruplica face a 2015"

Bom dia. Os jornais já estão muito virados para a campanha eleitoral que se avizinha, mas a verdade é que há temas que ainda marcam os jornais que não tendo relação directa com as eleições, podem muito bem ser tema...

No Público:

- "Estado perde peso no orçamento do ensino superior há quase 15 anos"

- "Especial. Como querem os partidos acabar com as pensões de miséria / O 'tribuno' Luís Montenegro e o 'fazedor' Pedro Nuno em dia de duelo decisivo"

- "Municípios. Eleições dão nova vida a autarcas em fim de mandato"

- "Rússia. Golpe fatal na oposição russa deixa Putin cada vez mais forte"

- "Altice. Venda da Meo 'amarra' futuro comprador a 16 anos de rendas"

- "Espanha. PP conquista nova maioria absoluta nas eleições galegas"

- "Cinema. Kristen Stewart, o 'girl power' levado ao extremo em Berlim"

- "Património natural. Alteração de trilhos para 'estradões' terá causado dano irreparável no Arouca Geopark"

- "Projeto sediado em Portugal. Das múmias a Cleópatra, a cultura 'pop' do Antigo Egito já tem uma biblioteca 'online'"

No Correio da Manhã:

- "Conversas comprometedoras. Ciúmes 'tramam' mulher de 'macaco' "

- "Benfica-Vizela (6-1). Águias brilham com veia goleadora"

- "Moreirense-Sporting. Amorim alerta contra euforia"

- "Braga regressa às vitórias (2-1 ao Farense)"

- "FC Porto. Zaidu vai ser operado e enfrenta longa paragem"

- "Menino de sete anos atingido a tiro em morte cerebral"

- "Execução em Oeiras. Máfia marselhesa ataca em Portugal"

- "Luís Bernardo. Justiça investiga império de ex-assessor de Sócrates"

- "Bem-estar animal. 1,7 milhões para esterilização de cães e gatos"

- "Negociações. Governo em gestão dá mais dinheiro aos bombeiros"

- "Partidos querem acabar com megaprocessos"

No Jornal de Notícias:

- "Aumentam as agressões, ameaças e furtos nas escolas"

- "Sondagem Aximage para JN/DN/TSF. PS 33,1/ AD 27,7. PS à frente do PSD, Direita em vantagem sobre a Esquerda"

- "Menino de sete anos morto a tiro em ajuste de contas de adultos"

- "Oito guardas punidos por algemar, ameaçar e humilhar menor"

- "Crédito. Portugueses endividam-se pela saúde e educação"

- "Modtissimo. Feira aposta na retoma das vendas do têxtil"

- "Entrevista. 'Sabemos a todos os segundos onde estão os veículos'. Cristina Pimentel, presidente da STCP [Sociedade de Transportes Coletivos do Porto]"

- "Bragança. Medicina intensiva atrai profissionais do Litoral"

- "Póvoa do Varzim. 'Correntes' arranca hoje com Abril no programa"

- "Benfica 6-1 Vizela. Neres brilha em águia renovada"

- "Braga. Vitória alivia pressão sobre Artur Jorge"

- "Galiza. PP segura maioria absoluta e BNG reforça posição"

No Diário de Notícias:

- "Endividamento das famílias quadruplica face a 2015"

- "Sondagem. PS à frente de PSD, mas direita ganha vantagem à esquerda"

- "Onde estava há 50 anos? Jorge Neves, reformado EDP"

- "29 burlas. 'Investiu' dinheiro que não era dele e rebentou com um milhão de euros"

- "Entrevista Michael Scott-Baumann, historiador. 'Paz entre palestinianos e israelitas passa por novas lideranças e pela América'"

No Negócios:

- "Justiça abre porta à investigação da falência da Soares da Costa"

- "Conversa Capital. Miguel Cruz [presidente da Infraestruturas de Portugal]. 'Fim de portagens tem um custo de 113 milhões'"

- "Limites à isenção de IMT nas revendas de casa é só para novos negócios"

- "Investidor privado. Sabe o que são os aristocratas dos dividendos? Um guia para investir"

- "Telecomunicações. Exclusão da ZTE e Huawei do 5G obriga a investir mais"

- "Aeródromo. Afinal, escolas de aviação não vão ter de sair de Tires"

- "Lisboa negoceia crédito para cooperativas com o Banco de Fomento"

No O Jornal Económico:

- "Mercadona faz compras de quase 790 milhões a produtores nacionais"

- "'Não temos olhado para o agroalimentar como um setor estratégico do país'. Entrevista. O líder da Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares (FIPA) defende o potencial de um setor que, diz, é chave para a economia nacional"

- "Consumo mundial de gás natural vai disparar mais de 50% até 2040, com a China a liderar a procura"

- "FNE quer soluções para falta de professores e atratividade da carreira"

- "Opensoft cria sistema para controlar economia paralela em Cabo Verde"

- "Topo da Agenda: confiança na zona euro e PIB alemão"

No A Bola:

- "Benfica-Vizela (6-1). Neres marcou a diferença. Dois golos e duas assistências em águia de cara lavada"

- "Moreirense-Sporting. 'Estamos a jogar bem mas um resultado muda tudo', Rúben Amorim trava euforia"

- "FC Porto. Zaidu de fora pelo menos seis meses"

- "SC Braga-Farense (2-1). Guerreiros voltam aos triunfos com sofrimento e alma"

- "Andebol. Benfica bate FC Porto e ajuda Sporting"

No Record:

- "Benfica-Vizela (6-1). Show Neres. Extremo brasileiro bisou e fez duas assistências"

- "Moreirense-Sporting. 'Jogadores não podem embalar na conversa', Amorim pede ao plantel para se desligar dos elogios"

- "FC Porto. Zaidu pára 8 meses"

- "Andebol. Benfica-FC Porto (28-27). Clássico ficou na Luz"

- "Liga BPI. Benfica-Ouriense (6-1). Águias fogem na liderança"

E no O Jogo:

- "Benfica 6-1 Vizela. Alta rotação. Schmidt fez uma revolução no onze e arrancou a maior goleada da temporada"

- "FC Porto. Zaidu só volta em 24/25. Dupla rotura de ligamentos custa o resto desta época e início da próxima"

- "Moreirense-Sporting. 'Jogadores não podem deixar-se embalar'. Amorim avisa contra excessos de confiança e antecipa 'montanha para escalar'"

- "Braga 2-1 Farense. Cher Ndour no papel de exorcista"