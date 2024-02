O PS-Madeira reagiu hoje com um elogio e um apelo à decisão do Representante da República, Ireneu Barreto, de manter o atual Governo Regional em gestão, mas voltando a apelar ao Presidente da República; Marcelo Rebelo de Sousa, para que convoque eleições legislativas antecipadas "assim que constitucionalmente seja possível", frisou o seu presidente Paulo Cafôfo.

"Esta é a melhor decisão até ao senhor presidente da República decidir dissolver a Assembleia Legislativa da Madeira e convocar eleições antecipadas", disse na sede do partido, considerando que só a realização de eleições "é capaz de dar estabilidade à Região e confiança aos madeirenses e aos porto-santenses".

O líder socialista disse que "esta é, também, a vontade da grande maioria dos madeirenses e de todos os partidos da oposição, sendo que 'só a cegueira de quem se quer agarrar desesperadamente ao poder pode defender o contrário'", criticou.

Paulo Cafôfo adiantou, por isso, que "deve ser devolvido ao povo o direito de escolher quem quer ter à frente dos destinos da Região" e sublinhou que "a Madeira precisa de uma mudança, a qual está nas mãos de todos nós". E referiu: "Caberá aos madeirenses e porto-santenses pôr fim a este regime desgastado e que já não serve os interesses da Região, mas sim e apenas os interesses dos mesmos de sempre."

No entender do presidente do PS-M "este é um novo ciclo que agora se abre" e adianta que "o PS quer um novo futuro para a Madeira, com desenvolvimento e crescimento económico sustentado, uma economia robusta e diversificada, mais emprego qualificado, melhores salários e oportunidades para todos".

Finalizou com a convicção que "vamos devolver aos madeirenses e aos porto-santenses o orgulho que têm na sua terra", vincando que "o PS tem um projeto de governação sólido, inovador e transformador" e que "está mobilizado e preparado para eleições. O PS-Madeira é a única solução governativa na Madeira".