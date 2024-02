CDU alerta para "compra de votos" do PSD num governo em gestão

Para a CDU a grande preocupação é com tudo o que decorre de um governo em gestão que, na opinião do coordenador comunista, "não tem ainda uma delimitação rigorosa, clara e exigente dos condicionamentos a que está sujeito um governo em gestão".

"É com muita preocupação que antevemos que, a partir de agora, a Quinta Vigia, convertida em sede de campanha, na preparação das próximas eleições, com um governo, tal como fez o jardinismo durante décadas, e nos últimos anos pela mão de Miguel Albuquerque, faça uma campanha em que o governo use e abuse de meios públicos em benefício próprio", disse em jeito de reparo e de alerta sob uma vantagem partidária que o PSD e CDS poderão ter.

Ou seja, para Edgar Silva não é admissível que um governo em gestão "fique de mãos de livres para processos corruptíveis, para comprar votos, para comprar gente, para fazer inaugurações", observou.

"Já conhecemos o que era a prática destas pessoas, numa situação de normalidade governantiva, num governo de gestão isso não pode acontecer", reiterou, chamando especial atenção ao Presidente da República mas também ao Representante da República para este cenário que pode vir acontecer, alertou.