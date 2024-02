Bolsonaro pede afastamento de juiz que investiga alegado golpe de Estado

A defesa do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro pediu o afastamento do juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes do inquérito que investiga a existência de uma alegada tentativa de golpe de Estado em janeiro de 2023.

De acordo com a carta enviada, na quarta-feira, ao presidente do STF, Luis Barroso, e citada pela imprensa local, os advogados de Bolsonaro denunciam que Alexandre de Moraes foi parcial ao determinar medidas cautelares, no qual "assumiu, a um só tempo, a condição de vítima e de julgador",

Na carta alaga-se que foi feita "uma narrativa que coloca o Ministro Relator [Alexandre de Moraes] no papel de vítima central das supostas ações que estariam sendo objeto da investigação, destacando diversos planos de ação que visavam diretamente sua pessoa".

Para além disso, num outro pedido, no qual a defesa do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro pediu à Justiça a devolução do passaporte, retido na semana passada após uma operação policial sobre o golpe de 08 de janeiro de 2023.

A vasta operação policial na sequência da qual Bolsonaro foi intimado a entregar o passaporte foi realizada a 08 de fevereiro e levou também à detenção de quatro importantes aliados do ex-chefe de Estado brasileiro.

De acordo com a investigação, o núcleo duro do bolsonarismo discutiu a possibilidade de impedir a posse de Lula da Silva após as eleições em outubro de 2022.

Bolsonaro, que se manteve em silêncio desde a operação policial da semana passada, na segunda-feira publicou um vídeo nas redes sociais no qual apelava aos seus seguidores para comparecerem num evento em São Paulo no dia 25 de fevereiro.

O ex-presidente garantiu que será uma manifestação pacífica, em "defesa do Estado democrático de direito", e na qual pretende defender-se de todas as acusações"e suspeitas que pesam contra ele em relação à tentativa de golpe de janeiro de 2023.