Goleada com Sporting "envergonha" Sporting de Braga

O treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, disse hoje que a goleada por 5-0 diante do Sporting, no domingo, na última jornada da I Liga de futebol, foi "um resultado que envergonha" a equipa.

Na conferência de imprensa de antevisão da receção aos azeris do Qarabag, na quinta-feira, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa de futebol, o técnico admitiu que o resultado em Alvalade "foi um abalo muito grande, não há como negar".

"Ficou aquém das nossas expectativas. Foi muito pesado, mau para nós, bem pior do que foi o nosso jogo. Mas o que fica para a história é o resultado que nos envergonha e desilude os nossos adeptos", afirmou.

O jogo europeu é, por isso, uma "oportunidade para repor a justiça" do que a equipa é capaz de fazer, disse.

"A equipa tem a oportunidade de voltar a ganhar, voltar a ter os índices de confiança, de agarrar-se à energia positiva e corresponder às exigências. Os adeptos não mereceram o nosso último resultado", disse.

Artur Jorge deixou elogios ao Qarabag, líder destacado do campeonato do Azerbaijão, com 16 pontos de vantagem para o segundo classificado.

"É um adversário pelo qual temos todo o respeito. É uma equipa com muita capacidade, todos anos está presente na Europa e os índices de confiança estão sempre muito altos. Esperamos um jogo difícil, mas vamos procurar ganhar para dar um passo em frente, conseguindo uma vantagem importante para a segunda mão", disse.

Artur Jorge não quis assumir o favoritismo na eliminatória, preferindo antes ser "equilibrado" na abordagem a jogos em que não espera quaisquer facilidades.

"O adversário está habituado a este tipo de provas, pode fazer história se chegar aos 'oitavos', tem feito uma preparação exaustiva ao gerir na prova interna e procura ter destaque nesta competição. O mínimo sinal que possa existir de excesso de confiança será o primeiro erro na abordagem ao jogo", disse.

As críticas ao resultado de domingo, duas semanas depois de a equipa ter conquistado a Taça da Liga, são "um sinal de crescimento" do clube, considerou o treinador.

"É um sinal de crescimento, de exigência, de expectativas altas que são colocadas e que procuram ser correspondidas. [Em duas semanas] Passámos do 80, com a conquista de um troféu, para o oito, com o último resultado. A mim agrada-me que assim seja, porque vemos um Sporting de Braga em constante evolução, a crítica e o julgamento faz-se mesmo com estas conquistas e isso desafia o treinador e os jogadores para corresponderem às expectativas", disse.

Banza já está disponível depois de um mês e meio de ausência pela participação pelo Congo na Tala das Nações Africanas (CAN2023) e deve ser opção para quinta-feira, tal como Niakaté.

Sporting de Braga e Qarabag defrontam-se a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo dinamarquês Marten Krogh.